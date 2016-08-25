Валерий Газзаев: "Предлагаю немедленно отменить лимит на легионеров"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы организации, подчеркнул, что после отмены лимита на легионеров в российский футбол вернется жесткая конкуренция, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. По его словам, при действующем лимите "6+5" футболисты перестают расти.
– Предлагаю немедленно отменить лимит на легионеров, – сказал Газзаев. – Тогда в наш футбол вернется острая, жесткая конкуренция. А мы сейчас позволяем 5 игрокам постоянно иметь практику – в результате футболисты перестают расти. То, что нам не нужен лимит, это 200 процентов!
Kezya
..."после отмены лимита в российский футбол вернётся жёсткая конкуренция"...ВЕРНЁТСЯ!?!?!...то есть,она,конкуренция,жёсткая была?...а Валерий Георгиевич не хочет сказать,почему в рос.футболе вАААбще когда-то ввели лимит?
18:10 25 августа
PAPAZOL_
нам опять предлагают псевдо-выбор....... или ельцин или горбачёв............ вперёд народ, на выборы, хрен редьки не слащще....... пока футбол бизнес - будет так как щас (((
16:25 25 августа
karlikf1
Хорошо, усатый. В сентябре уже сборная будет формироваться из игроков Уфы, Амкара, Оренбурга, Рубина и нескольких лавочников с ЦСКА, Зенита и Локомотива. Знаешь, какое будет нападение в сборной: Портнягин и Слон.
16:22 25 августа
Berkut-7
России не Газаев , с его бредом о лимитах, а нужен человек типажа Йохана Кройфа, который выстроил систему подготовки в Барселоне и в Аяксе, которые считаются лучшими из лучших, за десятилетии эти 2 клуба воспитали сотни игроков, особенно Аякс , были бы у Аякса такие же финансы как у Барсы, они бы каждый год были бы как каталонцы претендентами на победу в ЛЧ , поэтому Газаев в роли руководителя это могила для российского футбола, посмотрите что он сотворил с Аланией со своей философией
15:52 25 августа
andreichf
а кто вернет клубам деньги потраченные на дзюб, кокориных и мамаевых ? сперва надо определится с лимитом на ближайшие лет 10, а потом у же менять
15:51 25 августа
Berkut-7
Разбанен досрочно Berkut-7, то-то Нидерланды так успешно выступили на Евро-16! аж завидно. 15:36 --------------------------- Голландия шливовала и выстраивала свою систему с 60 ых годов, внося раз в 20 лет кардинальные поправки и воспитали сотнями игроков сколкьо никому и не снилось со своими 17 млнным населением, поэтому евро 16 это просто случайный неудачный эпизод на историческом отрезке, между прочим , они БРОНЗОВЫЕ обладатели ЧМ 14 года и в 2010 серебрянные обладатели, так что да можешь завидовать
15:43 25 августа
Разбанен досрочно
Berkut-7, то-то Нидерланды так успешно выступили на Евро-16! аж завидно.
15:36 25 августа
Berkut-7
ВО всех странах не работает никакая спортивная конкуренция, самый главный принцип , дорогой игрок или нет, если за игрока платят миллионы, то ему будут давать время для практики и обкатывать, никогда не будут это время отдавать пацанам из дубля, это нигде нету на планете , исключения бывают, но в основе всегда рулят деньги,а не мифическая конкуренция, о которой нам рассказывают тут, просто если легионер не расскрывается , его заменют другим легионером миллионером и так же пытаются обкатать в матчах в надежде что он заиграет и так до бесконечности , ЛИМИТ НЕ НУЖЕН ТОЛЬКО В НИЩИХ странах, там денег нету и они выстраивают систему подготовки чтобы воспитывать и продавать, это латинская америка, африка и маленькие страны типа Голландии, все остальные большие страны с деньгами, выстраивают только финансовую систему купли-продажи игроков и все , Газаев предлагает нам создать второсортную торговую площадку , вместо развития футбола по голландской системы или немецкой например
15:34 25 августа
Berkut-7
В Англии что-то я не заметил ,как конкуренция помогает им, даже на скаймейках сидят легионеры и в молодежках, в Испании тоже нету лимита как у нас , так они уже вынуждены были натурализовать Диегу Косту, потому что свои уже кроме в клубах аутсайдерах никому не нужны,в Голландии там лимит в ФОРМЕ ОТСУТСТВИЯ ДЕНЕГ, все только продают и не покупают толком никого, но десятилетиями куют кадры постоянно , потмоу что там ЕСТЬ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ, а У НАС НЕТУ. и проблема не в лимите , а в отсутствии СИСТЕМЫ , у нас даже с лимитом Динамо погрязло в бесконечных долгах, и всех раздали в итоге и вылетели в ФНЛ, а если бы не лимит , то там такие долги были бы , что клуб вообще исчез бы , как Сатурн или Ротор и многие другие, даже фактор ограничения не спас Динамо от почти банкротства, у нас клубы еле спонсируются региональные и все равно покупают легионеров , не хотят выстраивать систему футбольную, а выстраивают РАСПИЛ СИСТЕМУ БЮДЖЕТОВ в той или иной форме , Сатурн до сих пор не расплатился со всеми своими долгами игрокам, зато легионеров там покупали каждый год от латинской америки до африки, распил был от души просто, у нас в данный момент даже при лимите в 6+5 , даже самые нищенские команды имеют минимум по 5 легионеров ,МИНИМУМ , денег нету, но все равно вместо поиска и подготовки в 150 млной стране игроков , они умудряются подписывать низкосортных легионеров , что уж говорить про большие клубы ...ЛИМИТ вообще добьет клубы с финансовой точки зрения , пусть клубы покупают не легионеров, а ВСЕХ ТРЕНЕРОВ из Голландии привезут к себе на базы и пусть они занимаются молодежью, раз сами не можем
15:24 25 августа
Баск
Выберут Мутко, нас выкинут из футбола так же, как выкинули из легкой атлетики. Фамилией Мутко сейчас только собак дразнить из Европ.
15:21 25 августа
PitersS
В клубе 25 легионеров и кто с кем будет конкурировать? В клубе 25 российских, а на поле 11-вот и конкуренция за эти места. Эту конкуренцию мы видим в экономике-нету лимита и все стоящее везется от туда, а у наших хватает ума, только, цены взвинчивать. Как в промышленности мы не перебьем Китай, так в футболе наши всегда будут хуже всяких "африканцев". Те голодные и бьются за существование, а наши сыты и ленивы-они и на лавке посидят.
15:18 25 августа
knyaz boltconskiy
А Газзаев тоже из "Едим Россию"?
15:12 25 августа
Разбанен досрочно
я категорически ЗА. где подписаться? готов устроить "карусель" в лучших традициях честных выборов.
14:51 25 августа
blue-white!
Им бы понедельники взять и отменить, вроде не бездельники, и могли бы жить...)))))))))
14:04 25 августа
Shumer
А где сейчас есть выбор?
13:50 25 августа
MAKKOR
да пес просто клоун
13:50 25 августа
onlywhitespartak
Да уж ну и выбор либо Мутко либо пес , при таких раскладах уж лучше Мутко ,а вообще помойму при толстых было лучше ))
13:45 25 августа
Shumer
ну так кто умеет воровать - часто идут почему-то на повышение. Походу такие сейчас нужны...
13:42 25 августа
Platinum1991
"ПРЕДЛАГАЮ НЕМЕДЛЕННО УЖЕСТОЧИТЬ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ"!!! Однозначно! А Газзаева слушать НЕ НАДО! Он плохой руководитель, хотя и достиг успехов как тренер, а это ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ! Газзаев ОБАНКРОТИЛ Аланию и распилил бюджет команды! Пусть следствие разбирается, куда Газзаев их прикарманил! И после этого у него хватило НАГЛОСТИ лезть на выборы!
13:24 25 августа
Shumer
"баллы" себе перед выборами набирает, хитрый усач-таракач))
13:22 25 августа
Christmas
Если не отмена лимита то схема 10+15 по мне выглядит предпочтительнее, чтоб попасть в основу надо работать, да даже на замену выйти надо постараться, Клуб если покапает легионеров то будет выбирать тщательнее и купив может их использовать по максимуму и у тренера голова не болит что надо чтоб на поле было 5 россиян, особенно когда думает о заменах
13:16 25 августа
fanfir
Ростов вчера доказал,что лимит нужен не для легионеров, а для тренеров. Посмотрите Терентьев, Кудряшев, Новосельцев чем не новая оборона. Полоз, Ерохин - чем не нападение. Легионеры нужны для учебы. Посмотрите на Гандбольный Ростов.
13:06 25 августа
Алексей Х
UberAdekvat баянишь))
12:58 25 августа
UberAdekvat
Предлагаю псу немедленно сбрить усы. Это позволит ему смыть звание балобола всея Алании.
12:52 25 августа
PAPAZOL_
Валера-Валера.... правильно, Валерий! В угоду выгодным бизнес-схемам (ничего общего с футболом не имеющим) насытить российские клубы легионерами из Африки и Латинской Америки, Азии - назвать это всё "жёсткой конкуренцией" и пусть как в сборной Франции бегают 9 африканцев. Это передово!!!!
12:44 25 августа
fireman32
Отменить лимит и расширить РФПЛ до 20 команд!Это чтоб не пришлось искать игроков для сборных среди аутсайдеров ФНЛ((
12:43 25 августа
wedes
Менять регламент по ходу турнира - это не очень хорошо.
12:40 25 августа
Vedi
Лимит ЗЛО для наших же Российских игроков которые получают СУМАСШЕДШИЕ деньги только из за паспорта - ни Кто , абсолютно НИ КТО из наших игрочишек не прибавил и не хочет прибавлять и уезжать в топ клубы . Особо же продвинутые клубы уже давно себе нашли лазейку в виде натурализации и потихоньку обходят ЛИМИТ- Гильерме , Фернандес , Жоазиньо - уверен продолжение будет всё массовей - ВОТ ЦЕНА ЛИМИТУ . Газаев про отмену лимита прав на сто процентов .
12:39 25 августа
AZ
сделайте уже кто-нибудь псу прививку от бешенства, а то ведь он в Думу идет, покусает там всех!))))
12:39 25 августа
Алексей Х
Предложи сбрить себе усы. Народ еще больше Вами заинтересуется, чем этим популистским лозунгом.
12:36 25 августа