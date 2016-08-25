Валерий Газзаев: "Предлагаю немедленно отменить лимит на легионеров"

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы организации, подчеркнул, что после отмены лимита на легионеров в российский футбол вернется жесткая конкуренция, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. По его словам, при действующем лимите "6+5" футболисты перестают расти.

– Предлагаю немедленно отменить лимит на легионеров, – сказал Газзаев. – Тогда в наш футбол вернется острая, жесткая конкуренция. А мы сейчас позволяем 5 игрокам постоянно иметь практику – в результате футболисты перестают расти. То, что нам не нужен лимит, это 200 процентов!