"Наши победили!" Анатолий Тимощук - о драке юношеских команд.

В финальном матче чемпионата Санкт-Петербурга для юношей до 17 лет между академией "Зенита" и СШОР "Зенит" (2:1) произошла массовая драка футболистов. Судьи оказались не в силах остановить потасовку.
Драка между юными футболистами продолжалась около минуты. Молодежь удалось успокоить только после вмешательства тренеров и персонала команд.
– Наши победили!, – написал тренер "Зенита" Анатолий Тимощук.
Наши победили! https://t.co/ahuuf0PvPl– Anatoliy Tymoshchuk (@Timo_44) 8 ноября 2018 г.
Загрузка...