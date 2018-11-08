"Наши победили!" Анатолий Тимощук - о драке юношеских команд.

В финальном матче чемпионата Санкт-Петербурга для юношей до 17 лет между академией "Зенита" и СШОР "Зенит" (2:1) произошла массовая драка футболистов. Судьи оказались не в силах остановить потасовку.

Драка между юными футболистами продолжалась около минуты. Молодежь удалось успокоить только после вмешательства тренеров и персонала команд.

– Наши победили!, – написал тренер "Зенита" Анатолий Тимощук.