"Мордовия-1" - победитель первого "Кубка Кирилла Панченко"

Завершился "Кубок Кирилла Панченко", который впервые прошел в Саранске на стадионе "Старт". Первые два места заняли команды "Мордовии" (Саранск), на третьем - "Торпедо" (Владимир). Все призеры отправятся в сентябре в Анапу на всероссийский фестиваль ДФЛ "Большие звезды светят малым".

Открывали турнир глава российских судей Александр Егоров, Виктор Панченко, лучший бомбардир чемпионата России-1993, а также Федор Щербаченко, у которого Кирилл Панченко дебютировал в РФПЛ за "Мордовию".

Но, конечно, главная роль была у Кирилла Панченко, который и организовал турнир. Он нашел время для каждого, раздал массу автографов, сфотографировался со всеми желающими, нанес первый символический удар по мячу в финальной встрече, наградил победителей конкурсов, в которых, в частности, разыгрывалась футболка Романа Широкова с Евро-2016.

В первый день турнира 16 мая вечером все маленькие футболисты и их родители отправились на "Мордовию Арену", чтобы увидеть генеральную репетицию готовности стадиона перед Чемпионатом мира-2018.

Перед началом встречи "Мордовия" - "Сызрань" зрители тепло приветствовали на поле Кирилла Панченко, который в роли Посла Саранска на ЧМ-2018 за 29 дней до начала мирового турнира 29 раз начеканил мяч, а затем поздравил болельщиков с тем, что город получил такой роскошный стадион.

- Это был первый наш турнир, но он сразу прошел на очень высоком уровне, - сказал Кирилл Панченко. – Я очень доволен, как все прошло, самое главное, что для детей получился настоящий праздник. Именно для этого мы и задумывали "Кубок Кирилла Панченко". Видел горящие глаза мальчишек, для меня это бесценно. Теперь этот турнир станет традиционным.