Михаил Гершкович: "Дело КДК? Моя футбольная репутация у всех на виду"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил, что не общался с Курбаном Бердыевым после публикации документа перед выборами президента РФС, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

- Как восприняли новость о том, что в отношении вас завели дело?

- Для меня это просто несерьезно. Моя футбольная репутация у всех на виду, обвинять меня в каких-то вещах? Речь может идти о недопонимании, не более того.

- С Бердыевым был разговор после его слов?

- Нет.

- Чем все может закончиться?

- 5 октября обо всем объявят.

Сегодня прошло заседание КДК РФС, на котором рассматривалось дело Гершковича. Напомним, накануне выборов президента РФС Гершкович предоставил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие действующего президента РФС Виталия Мутко в выборах является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Позднее тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал.