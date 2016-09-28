Михаил Гершкович: "С Бердыевым говорил Гаджиев, и он заверил: Бердыев поддерживает наши начинания"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о заседании КДК РФС, на котором рассматривалось его дело, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Кроме того, Гершкович дал понять, что сегодня не стоит ждать вердикта КДК, потому что комитет намерен выслушать подписантов на предмет, давали ли они свое согласие на подпись этого документа.

– Рассказал на заседании, что произошло. Есть подписи тренеров, которые они оставили. Я сказал, что невозможно было собрать их все, поэтому были ксерокопии с разрешения всех участников, – отметил Гершкович. – Решение КДК пока не принял, на заседание, которое состоится 5 октября, вызваны все, кто подписывал бумаги. У них спросят, действительно ли они давали добро на подписи.

– Бердыев давал согласие? У вас есть подтверждение?

– С ним разговаривал Гаджиев. Гаджи Муслимович заверил, что Бердыев поддерживает любые наши начинания.

– Удивились, что Бердыев опроверг свое согласие?

– Не стоит говорить на эту тему.

– А то, что он вышел из ООТФ?

– Это его право.

– Как ваше самочувствие?

– Сейчас хорошо, но было неважно. Просто повысилось давление, КДК пошел навстречу и перенес заседание. Даже на конференции РФС чувствовал себя некомфортно, но обязан был ехать.

Напомним, накануне выборов президента РФС Гершкович предоставил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие действующего президента РФС Виталия Мутко в выборах является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Позднее тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал.

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