Леонид Слуцкий: "Нескромно называть новую школу своим именем, но понимаю, что к ней нужно привлечь внимание"

Вчера спортивное общество ЦСКА открыло футбольную школу имени бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. Сам 45-летний специалист ощущает персональную ответственность за новое образовательное спортивное учреждение.

- Я хотел бы, чтобы здесь не было путаницы, - цитирует "Российская газета" Слуцкого. - В открытии отделения участвует не профессиональный футбольный клуб ЦСКА, а именно общество, в котором состоят, например, наши знаменитые землячки олимпийские чемпионки Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко. Наверное, нескромно называть школу своим именем. Но я понимаю: чтобы привлечь внимание к ней, обеспечить определенный уровень, нужно показать, что я отвечаю за методику, за подбор тренерских кадров, за турниры и организацию процесса. Здесь есть персонализированная ответственность.