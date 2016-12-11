12:42 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Леонид Слуцкий: "Нескромно называть новую школу своим именем, но понимаю, что к ней нужно привлечь внимание"

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Вчера спортивное общество ЦСКА открыло футбольную школу имени бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. Сам 45-летний специалист ощущает персональную ответственность за новое образовательное спортивное учреждение.

- Я хотел бы, чтобы здесь не было путаницы, - цитирует "Российская газета" Слуцкого. - В открытии отделения участвует не профессиональный футбольный клуб ЦСКА, а именно общество, в котором состоят, например, наши знаменитые землячки олимпийские чемпионки Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко. Наверное, нескромно называть школу своим именем. Но я понимаю: чтобы привлечь внимание к ней, обеспечить определенный уровень, нужно показать, что я отвечаю за методику, за подбор тренерских кадров, за турниры и организацию процесса. Здесь есть персонализированная ответственность.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2016/12/11/reg-ufo/futbol-shkola.html

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Юзэк

ВВВ - Вот он и хочет помочь родному футболу. А насчет футбольная ли страна - если в ней много таких балабошек, которые уважаемого тренера знают только по внешнему виду, то нет, не футбольная. Но все же балабошек, думаю, у нас не так много.

14:28

ввв

А как же "Россия не футбольная страна"????

14:10

баламошка

Как корабль назовёшь... Короче, кирдык этой школе. Скоро Жирный Моуринью будет в обычной школе физруком работать.

14:02

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Материалы других СМИ