Леонид Слуцкий: "Нескромно называть новую школу своим именем, но понимаю, что к ней нужно привлечь внимание"

Вчера спортивное общество ЦСКА открыло футбольную школу имени бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. Сам 45-летний специалист ощущает персональную ответственность за новое образовательное спортивное учреждение.
- Я хотел бы, чтобы здесь не было путаницы, - цитирует "Российская газета" Слуцкого. - В открытии отделения участвует не профессиональный футбольный клуб ЦСКА, а именно общество, в котором состоят, например, наши знаменитые землячки олимпийские чемпионки Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко. Наверное, нескромно называть школу своим именем. Но я понимаю: чтобы привлечь внимание к ней, обеспечить определенный уровень, нужно показать, что я отвечаю за методику, за подбор тренерских кадров, за турниры и организацию процесса. Здесь есть персонализированная ответственность.
волга свечи
школа расскачивающего квнщика....вроде скромно и понятно)))
19:36 11 декабря
Юзэк
ВВВ - Вот он и хочет помочь родному футболу. А насчет футбольная ли страна - если в ней много таких балабошек, которые уважаемого тренера знают только по внешнему виду, то нет, не футбольная. Но все же балабошек, думаю, у нас не так много.
14:28 11 декабря
ввв
А как же "Россия не футбольная страна"????
14:10 11 декабря
баламошка
Как корабль назовёшь... Короче, кирдык этой школе. Скоро Жирный Моуринью будет в обычной школе физруком работать.
14:02 11 декабря