12:42 11 декабря | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Леонид Слуцкий: "Нескромно называть новую школу своим именем, но понимаю, что к ней нужно привлечь внимание"

0
0
0
4

Вчера спортивное общество ЦСКА открыло футбольную школу имени бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. Сам 45-летний специалист ощущает персональную ответственность за новое образовательное спортивное учреждение.

- Я хотел бы, чтобы здесь не было путаницы, - цитирует "Российская газета" Слуцкого. - В открытии отделения участвует не профессиональный футбольный клуб ЦСКА, а именно общество, в котором состоят, например, наши знаменитые землячки олимпийские чемпионки Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко. Наверное, нескромно называть школу своим именем. Но я понимаю: чтобы привлечь внимание к ней, обеспечить определенный уровень, нужно показать, что я отвечаю за методику, за подбор тренерских кадров, за турниры и организацию процесса. Здесь есть персонализированная ответственность.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2016/12/11/reg-ufo/futbol-shkola.html

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

волга свечи

школа расскачивающего квнщика....вроде скромно и понятно)))

19:36 11 декабря

Юзэк

ВВВ - Вот он и хочет помочь родному футболу. А насчет футбольная ли страна - если в ней много таких балабошек, которые уважаемого тренера знают только по внешнему виду, то нет, не футбольная. Но все же балабошек, думаю, у нас не так много.

14:28 11 декабря

ввв

А как же "Россия не футбольная страна"????

14:10 11 декабря

баламошка

Как корабль назовёшь... Короче, кирдык этой школе. Скоро Жирный Моуринью будет в обычной школе физруком работать.

14:02 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ