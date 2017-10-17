Колодин завершил карьеру

Бывший защитник московского "Динамо" и сборной России Денис Колодин принял решение завершить карьеру. Дальше 35-летний бронзовый призер Евро-2008 планирует заниматься тренерской деятельностью.

– Я завешаю карьеру. Планирую работать тренером с детьми, – сказал Колодин.

Начинал карьеру Колодин в волгоградской "Олимпии". Позднее он выступал за такие клубы премьер-лиги, как "Уралан", "Крылья Советов", московское "Динамо", "Ростов" и нижегородскую "Волгу". В 2015 году играл в "Соколе" из Саратова. Последней командой защитника был казахстанский "Алтай", за который он провел 22 матча в 2016 году. (Андрей СИЗЯКИН)