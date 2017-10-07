Кержаков – о матче с Италией: "Газзаев настраивал на победу"

Нападающий команды России Александр Кержаков после победы над Италией (6:3) в товарищеском матче, проходившем в Грозном, подчеркнул, что данный результат был достигнут благодаря опыту, самоотдаче и болельщикам.

По словам форварда, праздник в честь дня рождения Президента России Владимира Путина удался.

– Победили за счет опыта, самоотдачи и болельщиков. Газзаев настраивал на победу, – сказал Кержаков. – Все понимали, что надо победить. Тем более что такие имена играют.

Праздник в честь Владимира Владимировича (Путина – Прим. "СЭ") удался. К Дельвеккио (автору хет-трика – Прим. "СЭ") я не подходил. Если бы подошел – непременно сдержал бы. (Дмитрий СИМОНОВ)

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