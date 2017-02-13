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Карпин, Аленичев и Смертин сыграют за сборную России на Кубке легенд

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Стал известен состав сборной России на Кубок легенд-2017, сообщает официальный сайт турнира. Самым именитым игроком команды станет победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов в составе "Порту" Дмитрий Аленичев. Также за команду сыграют Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.

Кубок легенд пройдет в московском дворце спорта "Мегаспорт" 18-19 февраля. Россия сыграет в одной группе с Голландией и сборной звезд футбола. В другую группу попали Германия, Португалия и Италия. Турнир для ветеранов футбола ежегодно проводится с 2009 года, во всех победу одерживала сборная России. В 2016 году россияне в финале победили Францию - 15:9.

Дополнительная информация

http://legends.ru/articles/karpin-v-sostave-sbornoy-rossii/

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