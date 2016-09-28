Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Гершкович 21 сентября представил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие действующего президента РФС Виталия Мутко в выборах главы организации является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал.

Михаил Гершкович прибыл на заседание КДК РФС. То ли на метро, то ли на машине, но выходил из перехода pic.twitter.com/qbQaXS4S1Y – Сергей Астахов (@SAstahov) 28 сентября 2016 г.