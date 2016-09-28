13:50 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Гершкович прибыл на заседание КДК РФС

0
0
0
1
 
Михаил ГЕРШКОВИЧ.Гершковича могут отстранить от футбола на полгода за подделку документов

Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Гершкович 21 сентября представил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие действующего президента РФС Виталия Мутко в выборах главы организации является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал.

 

 

 

 

 

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Требую обратить внимание на эту новость! О ней трубить нужно, а не прятать её по воле власть имущих!

14:29

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ