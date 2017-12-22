ФИФА обсудит с РФС полученную от ВАДА информацию после ее изучения

Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит с Российским футбольным союзом (РФС) полученную от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) информацию после ее изучения.
В четверг РФС сообщил, что проведет собственное расследование соревновательного допинг-контроля в чемпионате России по футболу в 2012-2015 годах.
"Мы можем подтвердить, что РФС связался с ФИФА по поводу информации, недавно полученной от ВАДА, – сообщили ТАСС в пресс-службе организации. – ФИФА в настоящее время исследует все данные, полученные от ВАДА, после чего свяжется с РФС".
ВАДА 10 ноября сообщило, что в распоряжении агентства оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, содержащий всю информацию по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года. 14 декабря ВАДА предоставило международным федерациям, в том числе ФИФА, Международному олимпийскому комитету (МОК) и различным антидопинговым организациями информацию из данной базы данных.
ДИНАМИК
вкусняшки оказались горькими слезами!
14:31
miker65
Татьяна Лысенко-Белобородова...
13:44
miker65
...а все на 100% наши штангисты-сборники жрали допинг после него...
13:41
miker65
Мао11, фильм Зеппельта со Степановой (декабрь 2014г) Вада и Мок соизволили посмотреть, а большой документальный фильм о легенде нашего спорта - Олимпийском чемпионе Аркадии Воробьеве, показанный у нас многократно (!), и который там одназначно утверждает, что он, атлет из начала 60-х, последний наш чистый, никогда, не применявший допинг, штангист, а все на 100% наши штангисты-сборники жрали допинг, Вада и Мок внимания не обращала годами, десятилетиями! На совсем недавние заявления во всей спортивной прессе Татьяны Самойловой-Белобородовой, что ее силком заставил принимать допинг тренера сборной Куличенков и Маслаков, Вада и Мок внимания тоже не обратили!
13:39
miker65
Мао11, непонятно почему этой базы данных не было у Вады до самого недавненго времени! Русада, Usada и др. - это подразделнния, филиалы самой Вады! Скорее всего, это говорит об очередной системной ошибке Вады! И о которых она умалчивает, не признавая и каплю своей вины в фактическом потакании в приемке допинга в нашей стране и в Пиндостане тоже! Два числа: 254 официальных допингера у нас ( без самых последних) и 244 допингера у Пиндостана! А Вада этот факт вообще в своих релизах и решениях своих комиссий не упоминает ни разу! И снимает с себя самой вину!
13:31
Mao11
Ворованную и фальсифицированную информацию, только наши идиоты согласны признать такое. Интересно было бы посмотреть как USADA отреагировало бы на украденную у них информацию? Наверно заломали бы ручёнки всем кто рот бы открыл.
23:05 22 декабря
sLot
2012-2015 гг ничем выдающимся ни сборная, ни российские клубы за этот период не отметились. Основные футболисты сборной России не в состоянии показать игру,чтобы выйти из группы. Другие футболисы России не способны никак отобраться на летнюю Олимпиаду...
19:03 22 декабря
баламошка
Закидайте этих америкосов матрёшками и куницами с соболями!
17:03 22 декабря
Platinum1991
Американцы развернули новые провокации против России, но теперь в футболе! После царапин с пробирками олимпийцев, когда эту АФЁРУ все проглотили, американцы будут уже и НАВОСТРИЛИСЬ проворачивать АФЁРУ с пробирками российских футболистов! Daily Mail: ФИФА начнёт перепроверку проб российских футболистов с 2018 года. Англичане уже на весь Мир объявили, что будет перепроверка, а что это значит! А это значит, что пробирки российских футболистов американцы уже ЦАРАПАЮТ и их осталось только перепрооверить, о чём всех информируют американские карманные СМИ! Следовательно: - Теперь уже у всех ведущих российских футболистов НАЙДУТ царапины на пробирках и их отстранят от игр чемпионата и ПОЖИЗНЕННО отлучат от футбола! Американская АФЁРА с царапинами наших олимпийцев, которую ПРОВЕРНУЛИ американцы, руками ВАДА и МОК, вам тому ПРИМЕР!!! А ведь я предупреждал, что американцы НЕ УСПОКОЯТСЯ и будут проводить против России новые спортивно-политические ПРОВОКАЦИИ! А громогласная РЕКЛАМА англичан, американской перепроверки пробирок российских футболистов, вам тому ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!!! В предверии проведения чемионата Мира по футболу в России в 2018 году, грядёт НОВАЯ ГРАНДИОЗНАЯ американская ВОЛНА антироссийской демократической ИСТЕРИИ в Мире!!! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!
16:33 22 декабря