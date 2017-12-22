ФИФА обсудит с РФС полученную от ВАДА информацию после ее изучения

Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит с Российским футбольным союзом (РФС) полученную от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) информацию после ее изучения.

В четверг РФС сообщил, что проведет собственное расследование соревновательного допинг-контроля в чемпионате России по футболу в 2012-2015 годах.

"Мы можем подтвердить, что РФС связался с ФИФА по поводу информации, недавно полученной от ВАДА, – сообщили ТАСС в пресс-службе организации. – ФИФА в настоящее время исследует все данные, полученные от ВАДА, после чего свяжется с РФС".

ВАДА 10 ноября сообщило, что в распоряжении агентства оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, содержащий всю информацию по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года. 14 декабря ВАДА предоставило международным федерациям, в том числе ФИФА, Международному олимпийскому комитету (МОК) и различным антидопинговым организациями информацию из данной базы данных.