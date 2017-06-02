Евгений Савин: "Про "угол головы" хотел пошутить, вышло не очень"

Бывший нападающий "Крыльев Советов" и "Амкара" Евгений Савин отметил, что не обижается на шутки по поводу его известной фразы про "угол головы". В интервью после матча молодежных сборных России и Португалии Савин произнес, что мяч попал ему в угол головы.

- Мой самый яркий матч – это молодежная сборная России против молодежки Португалии. Мы тогда выиграли 4:1, - цитирует welcome2018.com Савина. - Португальцы приезжали на игру и гордились тем, что их называют "европейские бразильцы". Конечно, нервов было много, но мы собрались и победили. Я помню, как весь стадион пел гимн, а это, по меньшей мере, 20 тысяч человек. Я чувствовал гордость за команду, за себя, за то, что мы представляли свою страну. Ощущение – прямо до мурашек по коже.

Но мне этот матч припоминают больше из-за интервью после игры. Я сказал тогда по поводу передачи: "Мяч прилетел мне на угол головы и влетел в дальний угол". И это видео разлетелось по всему интернету, стало главной футбольной шуткой, поводом для пародий и прочего. Обиделся ли я? Нет, конечно. Меня вообще очень сложно обидеть. Я тогда просто пытался пошутить, но вышло не очень. Я это понимаю, у меня с самоиронией все нормально.