Дмитрий Песков: "Недопуск Мутко к выборам в ФИФА - не повод для комментариев Кремля"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не считает нужным комментировать недопуск вице-премьера и руководителя РФС Виталия Мутко до выборов в совет ФИФА.

Сегодня стало известно, что Мутко не будет участвовать в выборах в совет ФИФА, поскольку не был допущен к ним из-за того, что является вице-премьером РФ. Теперь это запрещено правилами футбольной организации, так как ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол.

- Нет, это не вопрос для комментария Кремля, - цитирует ТАСС Пескова.



