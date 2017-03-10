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Дмитрий Песков: "Недопуск Мутко к выборам в ФИФА - не повод для комментариев Кремля"

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не считает нужным комментировать недопуск вице-премьера и руководителя РФС Виталия Мутко до выборов в совет ФИФА.

Сегодня стало известно, что Мутко не будет участвовать в выборах в совет ФИФА, поскольку не был допущен к ним из-за того, что является вице-премьером РФ. Теперь это запрещено правилами футбольной организации, так как ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол.

- Нет, это не вопрос для комментария Кремля, - цитирует ТАСС Пескова.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4084068

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Как это??? А электорат хочет услышать "....НАСЯЛЬНИКА ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА"!!!!

13:06

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