Дмитрий Булыкин: "Еще неясно, в каком качестве я буду в "Красной Пресне"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин подчеркнул, что на базе возрождающегося клуба "Красная Пресня" планируется также создать футбольную школу. Ранее сообщалось, что футболист согласился стать новым главным тренером клуба, который в свое время возглавляли такие известные специалисты, как Олег Романцев, Георгий Ярцев, Константин Бесков.

- Поступило предложение от центра физической культуры и спорта ЦАО, мне стало интересно, и сейчас изучаются все варианты. Скорее всего, школа "Красная Пресня" возродится, но нам еще предстоит решить, в каком качестве я буду там присутствовать", - цитирует ТАСС Булыкина. - Пока нет никаких должностей, все в планах, которые будем реализовывать в ближайшее время. Есть много идей, начиная от школы и заканчивая футбольным клубом. Когда появятся документы, тогда будем разговаривать и действовать поэтапно. Но то, что футбол на Красной Пресне будет - это сто процентов.

Пока не задумывался о своей работе. Понятно, что у меня есть тренерская лицензия А, но думать будем ближе к запуску.

Булыкин завершил карьеру футболиста в 2014 году. Ранее он защищал цвета таких клубов, как "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Ден Хаг", "Аякс" и других. В сборной России он провел 15 матчей и забил 7 голов, включая хет-трик в ворота Швейцарии в 2003 году (4:1).