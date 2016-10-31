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Будогосский возглавит судейско-инспекторский корпус

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Департамент судейства и инспектирования РФС в ближайшее время возглавит Андрей Будогосский. Алексей Николаев либо сосредоточится только на судейской карьере, либо станет одним из заместителей Будогосского. Не исключено, что произойдут и структурные изменения в управлении арбитрами. Один из рассматриваемых проектов – воссоздание коллегии судей.

Будогосский – один из ведущих методистов в области судейства, в прошлом арбитр, руководитель центра "Футбольный арбитр". Значительная часть судей премьер-лиги – его воспитанники. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Излучение Промкооперации и Пищев

Хорошо б, господин Будогосский Честным был и не подкачал Чтоб Спартак тот позорный московский Больше помощи не получал!

12:33

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