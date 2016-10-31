Будогосский возглавит судейско-инспекторский корпус

Департамент судейства и инспектирования РФС в ближайшее время возглавит Андрей Будогосский. Алексей Николаев либо сосредоточится только на судейской карьере, либо станет одним из заместителей Будогосского. Не исключено, что произойдут и структурные изменения в управлении арбитрами. Один из рассматриваемых проектов – воссоздание коллегии судей.

Будогосский – один из ведущих методистов в области судейства, в прошлом арбитр, руководитель центра "Футбольный арбитр". Значительная часть судей премьер-лиги – его воспитанники. (Александр БОБРОВ)