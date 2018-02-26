20:53 26 февраля | Футбол — "У своих ворот"

Аленичев открыл филиал академии в Королеве. И едва не получил ботинком по голове

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С апреля в Королеве начнет работу филиал академии Дмитрия Аленичева. Точная дата пока неизвестна, но желающие уже могут записываться. Занятия будут проходить в гимназии №11. В понедельник главный тренер "Енисея", а в прошлом победитель Лиги чемпионов в составе "Порту" посетил школу, где сначала рассказал детям о своей богатой карьере игрока и тренера, а затем провел мастер-класс.

Экс-полузащитник сборной России пасовал детям, которые наносили удары по воротам. Не обошлось без курьезов: крупный старшеклассник в майке сборной Хорватии ударил так, что с его ноги слетел башмак и пролетел в опасной близости от почетного гостя. В конце меропрития Аленичев сфотографировался с желающими и раздал автографы, после чего поспешил в аэропорт (Филипп ПАПЕНКОВ)

 

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