Аленичев открыл филиал академии в Королеве. И едва не получил ботинком по голове

С апреля в Королеве начнет работу филиал академии Дмитрия Аленичева. Точная дата пока неизвестна, но желающие уже могут записываться. Занятия будут проходить в гимназии №11. В понедельник главный тренер "Енисея", а в прошлом победитель Лиги чемпионов в составе "Порту" посетил школу, где сначала рассказал детям о своей богатой карьере игрока и тренера, а затем провел мастер-класс.

Экс-полузащитник сборной России пасовал детям, которые наносили удары по воротам. Не обошлось без курьезов: крупный старшеклассник в майке сборной Хорватии ударил так, что с его ноги слетел башмак и пролетел в опасной близости от почетного гостя. В конце меропрития Аленичев сфотографировался с желающими и раздал автографы, после чего поспешил в аэропорт (Филипп ПАПЕНКОВ)

Аленичев открыл сегодня филиал своей академии в гимназии №11 города Королева. Рассказал о себе, провел мастер-класс и улетел к @FCEnisey pic.twitter.com/ohx4ZWe2m8 – Филипп Папенков (@PippoGranato) 26 февраля 2018 г.