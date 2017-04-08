Виталий Мутко: "Нынешняя молодежка может побороться за выход на Олимпиаду"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что возлагает большие надежды на молодежную сборную России под руководством Евгения Бушманова, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Мутко подчеркнул, что организация уделяет приоритетное внимание молодежной команде.

– Приоритетное внимание уделяем молодежной сборной России, – сказал Мутко. – Долгие годы не были на Олимпийских играх. Команда Евгения Бушманова может побороться за выход на чемпионат Европы, а там постараться попасть на Олимпиаду. Группа у сборной серьезная, но мы сделаем все, чтобы правильно подготовить команду.