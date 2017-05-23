Венесуэла забила 7 голов Вануату на молодежном ЧМ, вратарь забил пенальти

Сборная Венесуэлы разгромила Вануату в матче молодежного чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Голкипер южноамериканцев Вилькер Фариньес реализовал 11-метровый удар при счете 3:0.
В другом матче Англия сыграла вничью с Гвинеей - 1:1.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Групповой турнир
2-й тур
Группа B
Венесуэла - Вануату - 7:0 (2:0)
Голы: Веласкес, 30 (1:0). Кордова, 42 (2:0). Пеньяранда, 46 (3:0). Фариньес, 56 - с пенальти (4:0). Кордова, 73 (5:0). Уртадо, 82 (6:0). Соса, 89 (7:0).
Группа A
Англия - Гвинея - 1:1 (0:0)
Голы: Кук, 53 (1:0). Томори, 59 - в свои ворота (1:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/groups/