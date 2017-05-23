Венесуэла забила 7 голов Вануату на молодежном ЧМ, вратарь забил пенальти

Сборная Венесуэлы разгромила Вануату в матче молодежного чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Голкипер южноамериканцев Вилькер Фариньес реализовал 11-метровый удар при счете 3:0.

В другом матче Англия сыграла вничью с Гвинеей - 1:1.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

2-й тур

Группа B

Венесуэла - Вануату - 7:0 (2:0)

Голы: Веласкес, 30 (1:0). Кордова, 42 (2:0). Пеньяранда, 46 (3:0). Фариньес, 56 - с пенальти (4:0). Кордова, 73 (5:0). Уртадо, 82 (6:0). Соса, 89 (7:0).

Группа A

Англия - Гвинея - 1:1 (0:0)

Голы: Кук, 53 (1:0). Томори, 59 - в свои ворота (1:1).