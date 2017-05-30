В РФС подтвердили интерес к Гришину и Гордееву в качестве наставников юниорских сборных

Технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков подтвердил, что Александр Гришин претендует на пост главного тренера юниорской сборной России, о чем ранее сообщал "СЭ". Напомним, что Гришин покинул пост наставника молодежной команды ЦСКА, которую возглавлял с 2010 года.

– У нас вакантны посты главных тренеров в сборных среди игроков 2000 и 2003 годов рождения, на эти позиции претендуют Гришин и Гордеев, а также другие молодые тренеры, – цитирует "Р-Спорт" Лексакова.