11:05 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

В РФС подтвердили интерес к Гришину и Гордееву в качестве наставников юниорских сборных

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Технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков подтвердил, что Александр Гришин претендует на пост главного тренера юниорской сборной России, о чем ранее сообщал "СЭ". Напомним, что Гришин покинул пост наставника молодежной команды ЦСКА, которую возглавлял с 2010 года.

– У нас вакантны посты главных тренеров в сборных среди игроков 2000 и 2003 годов рождения, на эти позиции претендуют Гришин и Гордеев, а также другие молодые тренеры, – цитирует "Р-Спорт" Лексакова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170530/1121143564.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maks69

Оставьте вы этого Гордеева клубам ФНЛ. А вот Гришина можно и посмотреть...Вроде " НЕ тренеришка " !!!!

11:14