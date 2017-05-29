19:08 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Александр Гришин возглавит юношескую сборную России

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По информации "СЭ", Александр Гришин в ближайшее время будет назначен главным тренером одной из юношеских сборных России.

Как стало известно, речь идет о команде ребят 2003 года рождения. Ранее Гришин работал в течение нескольких лет в молодежной команде ЦСКА. Напомним, что сегодня специалист официально покинул армейский клуб. (Сергей ЕГОРОВ)

Александр Гришин покинул молодежку ЦСКА //
Александр Гришин: "Приоритет дальнейшей карьеры - Москва. Думаю, завтра все решится"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЦСКА71

Удачи тренеру, надеялся втайне что он всё же придёт в Арсенал

19:37