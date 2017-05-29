Александр Гришин возглавит юношескую сборную России

По информации "СЭ", Александр Гришин в ближайшее время будет назначен главным тренером одной из юношеских сборных России.

Как стало известно, речь идет о команде ребят 2003 года рождения. Ранее Гришин работал в течение нескольких лет в молодежной команде ЦСКА. Напомним, что сегодня специалист официально покинул армейский клуб. (Сергей ЕГОРОВ)

Александр Гришин покинул молодежку ЦСКА //

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