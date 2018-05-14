В полуфинале юниорского Евро сыграют Италия - Бельгия и Англия - Голландия

Определились все полуфиналисты юниорского чемпионата Европы для игроков до 17 лет. Сборная Бельгии одолела Испанию со счетом 2:1 и встретится с Италией.
Голландия в серии пенальти взяла верх над Ирландией, ее соперником станет сборная Англии.
Сборная России не пробилась в финальный турнир Евро.
Чемпионат Европы
Игроки до 17 лет
1/4 финала
Бельгия - Испания - 2:1 (0:1)
Голландия - Ирландия - 1:1 (0:0). Пенальти - 5:4
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/euroseventeen/2017-2018/playoff/