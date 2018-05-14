В полуфинале юниорского Евро сыграют Италия - Бельгия и Англия - Голландия

Определились все полуфиналисты юниорского чемпионата Европы для игроков до 17 лет. Сборная Бельгии одолела Испанию со счетом 2:1 и встретится с Италией.

Голландия в серии пенальти взяла верх над Ирландией, ее соперником станет сборная Англии.

Сборная России не пробилась в финальный турнир Евро.

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

1/4 финала

Бельгия - Испания - 2:1 (0:1)

Голландия - Ирландия - 1:1 (0:0). Пенальти - 5:4