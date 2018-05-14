23:20 14 мая | Футбол — Молодежные сборные

В полуфинале юниорского Евро сыграют Италия - Бельгия и Англия - Голландия

Определились все полуфиналисты юниорского чемпионата Европы для игроков до 17 лет. Сборная Бельгии одолела Испанию со счетом 2:1 и встретится с Италией.

Голландия в серии пенальти взяла верх над Ирландией, ее соперником станет сборная Англии.

Сборная России не пробилась в финальный турнир Евро.

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

1/4 финала

Бельгия - Испания - 2:1 (0:1)

Голландия - Ирландия - 1:1 (0:0). Пенальти - 5:4

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/euroseventeen/2017-2018/playoff/

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