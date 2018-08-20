Максименко, Чернов, Игнатьев и Чалов вызваны в молодежную сборную на матчи с Египтом и Сербией

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на контрольный поединок с Египтом (Химки, стадион "Родина", 7 сентября) и отборочный матч чемпионата Европы-2019 U-21 c Сербией (Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород", 11 сентября).

Как сообщает официальный сайт РФС, сборная соберется вместе 3 сентября на базе в Новогорске, где начнет подготовку к предстоящим играм. Переезд в Нижний Новгород запланирован на 9 сентября.

В расширенный список вошли 29 футболистов:

вратари Александр Максименко ("Спартак" Москва), Александр Мелихов ("Томь" Томск), Игорь Обухов ("Тюмень"), Матвей Сафонов ("Краснодар");

защитники Илья Гапонов, Александр Лихачев, Николай Рассказов (все – "Спартак" Москва), Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Александр Довбня ("Пафос", Кипр), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив" Москва), Никита Чернов (ЦСКА), Павел Шакуро ("Тюмень");

полузащитники Зелимхан Бакаев ("Арсенал" Тула), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба – "Ростов" Ростов-на-Дону), Илья Жигулев, Даниил Уткин (оба – "Краснодар"), Игорь Коновалов ("Рубин" Казань), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев (оба – "Спартак" Москва), Иван Обляков ("Уфа"), Роман Тугарев ("Локомотив" Москва), Даниил Фомин ("Нижний Новгород");

нападающие Иван Игнатьев ("Краснодар"), Александр Соболев ("Крылья Советов" Самара), Георгий Мелкадзе ("Спартак" Москва), Федор Чалов (ЦСКА).