10:58 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Головин не сыграет против молодежной сборной Германии

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Вчера игроки и тренеры молодежной сборной России собрались на базе в Новогорске, а сегодня отправились в Германию, сообщает пресс-служба РФС. Там российская команда будет готовиться к отборочному матчу чемпионата Европы-2017 с Германией. Встреча состоится 7 октября в Ингольштадте.

Отмечается, что в Германию из-за травм не полетели Александр Селихов ("Амкар"), Эльмир Набиуллин ("Рубин"), Святослав Георгиевский ("Анжи"), Александр Головин (ЦСКА), Аршак Корян ("Витесс") и Александр Ташаев ("Динамо"). Вопрос о замене выбывших из строя футболистов будет решен позже.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85105.html

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