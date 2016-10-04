Головин не сыграет против молодежной сборной Германии

Вчера игроки и тренеры молодежной сборной России собрались на базе в Новогорске, а сегодня отправились в Германию, сообщает пресс-служба РФС. Там российская команда будет готовиться к отборочному матчу чемпионата Европы-2017 с Германией. Встреча состоится 7 октября в Ингольштадте.

Отмечается, что в Германию из-за травм не полетели Александр Селихов ("Амкар"), Эльмир Набиуллин ("Рубин"), Святослав Георгиевский ("Анжи"), Александр Головин (ЦСКА), Аршак Корян ("Витесс") и Александр Ташаев ("Динамо"). Вопрос о замене выбывших из строя футболистов будет решен позже.