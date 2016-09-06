Александр Ташаев: "Только немцы были сильнее молодежной сборной России в отборе на Euro-2017"

Полузащитник молодежной сборной России Александр Ташаев после матча отборочного раунда чемпионата Европы-2017 против Австрии (1:1) отметил, что команда стремилась порадовать собравшихся на стадионе болельщиков. В преддверии матча россияне уже не имели шансов на выход в финальную часть турнира.

– Эмоции неоднозначные, – цитирует "Р-Спорт" Ташаева. – Игра нам давалась, но у соперника – один момент, и так удачно попал в угол. Если говорить о турнирной мотивации, то мы в любом случае на каждый матч выходим побеждать. Даже если потеряли шансы на выход на Euro, у нас задача выиграть, порадовать болельщиков и себя. Тренер соответственно и мотивировал нас. При этом если против нас играют жестко, то и мы должны так же отвечать.

В начале отборочного цикла мы очень много очков раздарили. Ни одна команда не была сильнее нас, если не считать немцев, которые являются топ-командой. В матче первого круга мы могли спокойно побеждать австрийцев на выезде, но нам не простили тогда детские ошибки, из-за которых проиграли 3:4.

Отметим, что в своей группе россияне за два тура до конца занимают предпоследнее место, опережая только Фарерские острова и уступая Германии, Австрии, Финляндии, а также сборной Азербайджана, которая сыграла на один матч больше.