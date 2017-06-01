Александр Гришин: "Сборная России – новый вызов для меня"

Новый старший тренер юношеской сборной России Александр Гришин подчеркнул, что для него большая честь возглавить команду. По словам специалиста, соглашение с которым рассчитано на два года, он не мог отказаться от такого предложения.

– Для меня большая честь возглавить юношескую сборную России. Работать в Москве было приоритетом, всю жизнь прожил в столице. И когда поступило предложение из РФС, отказаться я не мог, – сказал Гришин. – Это сборная, новый вызов. Работа будет отличаться от клубной, но я готов трудиться на благо страны. Будем стараться побеждать, завоевывать титулы.

– Когда приступите к работе?

– Все формальности с РФС улажены, контракт на два года. Первый сбор в конце июля в Испании, где состоится турнир. Буду смотреть кандидатов в команду, нужно присмотреться к ребятам. А уже через четыре месяца начнутся отборочные матчи. (Сергей АСТАХОВ)

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