Андрей Гордеев: "Задачи перед нами стоят самые высокие - прославлять российский футбол"

Бывший главный тренер "Сатурна", "Анжи", "Мордовии" и "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев, назначенный на пост старшего тренера юношеской сборной России, подчеркнул, что ему важно просмотреть как можно больше ребят. По словам специалиста, перед ним поставлены самые высокие задачи.

– Мой контракт рассчитан до конца 2018-го, но он еще не подписан. Думаю, что на днях его подпишем, – сказал Гордеев. – В ближайшие дни приступлю к работе. Задачи перед нами стоят самые высокие – прославлять российский футбол. Это сложно, тяжело, но и почетно.

– Знакомы с ребятами этого года рождения?

– Мы обязательно познакомимся. Я уже посмотрел в Москве несколько игр, планирую и в регионы выезжать. В конце июня будет хороший турнир в Уфе, и я обязательно туда отправлюсь. У нас со сборной уже запланирован международный турнир в Чехии, который пройдет в августе. Перед этим турниром обязательно соберемся и потренируемся в Москве. Мне очень важно посмотреть как можно больше ребят, чтоб никто не ушел от нашего взора. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Гордеев возглавил юношескую сборную России (игроки 2000 года рождения)