Никита Симонян: "Желание Гордеева работать с юношами делает ему честь"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал назначение Андрея Гордеева и Александра Гришина на должности главных тренеров юношеских сборных России. Гордеев возглавил команду 2000 года рождения, а Гришин – 1999-го.

– Гришин и Гордеев – опытные тренеры. Андрей работал с командами премьер-лиги, и его желание работать с юношами делает ему честь, – сказал Симонян. – Гришин тоже долгие годы успешно трудился с молодежной командой ЦСКА.

– Какие задачи стоят перед ними?

– Не только побеждать, но и готовить резервы для главной команды страны. (Сергей АСТАХОВ)

Андрей Гордеев: "Задачи перед нами стоят самые высокие – прославлять российский футбол" //

Гордеев возглавил юношескую сборную России (игроки 2000 года рождения)