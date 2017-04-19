Аблизин повезет юношескую сборную России на турнир развития УЕФА в Португалии

Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) с 5 по 9 мая выступит на международном турнире развития УЕФА в Португалии, информирует официальный сайт РФС. Исполняющим обязанности старшего тренера россиян на данном турнире назначен Леонид Аблизин.

Для участия в сборе и на турнире тренерский штаб юношеской сборной России вызвал двадцать футболистов: вратари Виталий Ботнарь ("Локомотив"), Сергей Ещенко ("Краснодар"), защитники Леонид Герчиков ("Чертаново"), Данил Пелих ("Краснодар"), Данила Прохин ("Зенит"), Даниил Савиных, Даниил Федоров (оба – ЦСКА), Дмитрий Сухарев ("Локомотив"), полузащитники Андрей Мазурин, Алексей Усанов, Игорь Школик (все – "Динамо"), Дмитрий Маркитесов, Фаниль Сунгатуллин, Иван Репях (все – "Спартак"), Александр Надольский, Алексей Никитенков (оба – "Чертаново"), Максим Петров, Эдгар Севикян (оба – "Локомотив"), нападающие Максим Кутовой ("Краснодар"), Никита Судариков ("Спартак").

– Работа в системе сборных мне хороша знакома, – подчеркнул Аблизин. – Я вхожу в тренерский штаб юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) под руководством Михаила Галактионова. Также работаю с командой "Чертаново" (игроки 2001 года рождения). Для меня возглавить сборную на престижном международном турнире – большая честь и ответственность. Будем стремиться к достойному результату, хотя соперники у нас очень серьезные – сборные Турции, Швеции и Португалии традиционно очень сильны. Рассматриваем это турнир как этап формирования команды к первому отборочному раунду чемпионата Европы-2017, матчи которого пройдут осенью в Финляндии.

С 1 по 3 мая россияне будут тренироваться в Москве, а 4 мая отправятся в Португалию.

На турнире им предстоит провести три матча: 5 мая, Турция – РОССИЯ, 19.00 (по московскому времени); 7 мая, РОССИЯ– Швеция, 19.00; 9 мая, Португалия – РОССИЯ, 13.00.