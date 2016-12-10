Звезда "Андерлехта" обойдется "Ювентусу" в 25 миллионов евро

"Ювентус" заинтересован в приобретении бельгийского полузащитника "Андерлехта" Юри Тилеманса, сообщает Football Italia. 19-летний футболист рассматривается как альтернатива игроку "Зенита" Акселю Витселю, по трансферу которого туринцы не могут договориться.

"Андерлехт" готов продать перспективного футболиста "Ювентусу" 25 миллионов евро. В минувшем сезоне Тилеманс сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.