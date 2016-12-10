12:36 | ФУТБОЛ — Италия

Звезда "Андерлехта" обойдется "Ювентусу" в 25 миллионов евро

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"Ювентус" заинтересован в приобретении бельгийского полузащитника "Андерлехта" Юри Тилеманса, сообщает Football Italia. 19-летний футболист рассматривается как альтернатива игроку "Зенита" Акселю Витселю, по трансферу которого туринцы не могут договориться.

"Андерлехт" готов продать перспективного футболиста "Ювентусу" 25 миллионов евро. В минувшем сезоне Тилеманс сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

Дополнительная информация

http://www.football-italia.net/95473/juventus-track-tielemans

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