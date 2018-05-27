"Ювентус" заинтересован в переходе Марсьяля

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может перейти в "Ювентус". Как сообщает Tuttosport, представители туринского клуба обратили внимание на 22-летнего француза, поскольку не смогли договориться по трансферу форварда "Челси" Альваро Мораты.

"Ювентус" не устроила высокая заработная плата испанского нападающего "синих", поэтому они переключились на Марсьяля, годовой доход которого составляет около 3,5 миллионов евро за сезон. Контракт француза с "красными дьяволами" рассчитан до 2019 года.

В минувшем сезоне Марсьяль принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забив 11 голов.