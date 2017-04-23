"Ювентус" разгромил "Дженоа"

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле нанес крупное поражение "Дженоа" – 4:0. По голу забили Пауло Дибала, Марио Манджукич, Леонардо Бонуччи, а еще раз Эсекиэль Муньос отправил мяч в свои ворота. Туринский клуб лидирует в турнирной таблице. Его отрыв от идущей второй "Ромы" вырос до 11 очков. "Дженоа" занимает 16-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

"Ювентус" – "Дженоа" – 4:0 (3:0)

Голы: Муньос, 17 – в свои ворота (1:0). Дибала, 18 (2:0). Манджукич, 41 (3:0). Бонуччи, 64 (4:0).

"Ювентус": Нету, Лихтштайнер, Барцальи, Бенатиа, Бонуччи, Хедира (Ринкон, 69), Маркизио (Мандрагора, 86), Асамоа, Игуаин, Манджукич (Стураро, 82), Дибала.

"Дженоа": Ламанна, Бурдиссо (Бираски, 67), Джентилетти, Муньос, Мигел Велозу, Лазович (Хильемарк, 87), Катальди, Лаксальт (Бегетто, 48), Нтчам, Палладино, Симеоне.

Предупреждение: Бурдиссо, 34.

Судья: Кальварезе.

23 апреля. Турин. Стадион "Ювентус Стэдиум".