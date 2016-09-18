"Ювентус" может отдать Лихтштайнера в "Интер" в обмен на Брозовича

В январе 2017 года защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер и хавбек "Интера" Марсело Брозович могут сменить клубную прописку. По информации Football Italia, команды рассматривают вариант обмена двух игроков.

Минувшим летом "Старая синьора" уже пыталась купить Брозовича, однако черно-синие не захотели продавать полузащитника принципиальному сопернику. Лихтштайнер, который не был включен в заявку туринской команды на Лигу чемпионов, был не против перейти в "Интер". Соглашение 32-летнего швейцарца истекает летом 2017 года, значит в январе у "Ювентуса" будет последняя возможность заработать на его продаже.

Отметим, что Брозович был неожиданно не включен в заявку на поединок против "Ювентуса". По словам самого игрока, это решение было принято без какой-либо причины. Матч 4-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером" состоится сегодня. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Трансляция матча "Интер" – "Ювентус"