Винченцо Монтелла: "По созданным моментам "Милан" заслуживал победы в основное время"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после победы над "Ювентусом" в финале Суперкубка Италии (1:1, пенальти 4:3) заявил, что завоевание этого трофея станет важным этапом в становлении команды. Также специалист отметил, что по созданным моментам его подопечные заслуживали победы в основное время.

– Прекрасное чувство победы! – цитирует Rai Sport Монтеллу. – Ребята должны понимать, что этот трофей станет отправной точкой для будущего команды. Мы играли на равных с таким сильным клубом, как "Ювентус". Я рад за президента Берлускони, ведь мы знаем, как он заботиться о нас, и этот трофей мы посвящаем ему.

В первые 20 минут мы показали не лучший футбол, однако нам удалось сбросить напряжение и улучшить игру. Мы создали много моментов и могли заслужить победу в основное время.