Винченцо Монтелла: "Милану" не хватает психологической устойчивости"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла считает, что сильной стороной соперника его команды по матчу 3-го тура чемпионата Испании "Лацио" (1:4) стал более стабильный состав. По мнению наставника "россонери", причиной первого поражения его команды в серии А стала совокупность нескольких факторов.

- Это ужасное поражение. Есть много отрицательных факторов, которые собрались воедино, - цитирует Mediaset Premium Монтеллу. - Произошедшее (два пропущенных мяча в конце первого тайма. - Прим. "СЭ") на психологическом уровне изменило игру и мы потеряли контроль. "Лацио" играл хорошо и был безупречен в завершении атак. Нам не хватило психологической устойчивости, чтобы дать отпор.

Правда и то, что на данный момент "Лацио" в большей степени является командой. У них не было так много изменений в составе, как у нас. Чему мы научились сегодня? Мы еще не совершенны.

Напомним, после 3-х туров серии А "Милан" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Отставние от занимающего первую строчку "Ювентуса" составляет 3 очка. В 4-м туре "россонери" на своем поле сыграют с "Удинезе". Встреча состоится 17 сентября, начало игры - 16.00 по московскому времени.