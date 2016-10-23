Винченцо Монтелла: "Милан" заслужил победу над "Ювентусом"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 9-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:0) выразил полное удовлетворение результатом встречи. Специалист подчеркнул, что его команда заслужила победу на туринцами. Красно-черные поднялись на второе место в турнирной таблице и отстают от "Старой синьоры" на два очка.

– "Ювентус" приобрел звездных футболистов и борется за победу в чемпионате Италии и намерен далеко пройти в Лиге чемпионов, – приводит Tmw слова Монтеллы. – Но "Милан" играл с туринцами на равных. Иногда проскальзывала неуверенность, но в целом все было достойно. Хочу поблагодарить футболистов, они этого заслужили. Турнирная таблица? Не буду смотреть туда. Разве что одним глазом.