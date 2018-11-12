Вентура хочет уволиться из "Кьево" после четырех матчей

Главный тренер "Кьево" Джампьеро Вентура хочет покинуть клуб. Как сообщает Corriere della Sera, бывший тренер сборной Италии уже рассказал о своем решении футболистам, однако президент "Кьево" не хочет отпускать его. Прошение об отставке Вентуры еще не подписано.

Напомним, что Вентура подписал контракт с "Кьево" до 2020 года лишь месяц назад. В четырех матчах в серии А под его руководством команда набрала только одно очко. "Кьево" занимает последнее место в турнирной таблице с нулем очков, поскольку ранее был лишен трех баллов за финансовые махинации.