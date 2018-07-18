В "Ювентусе" опровергли возможность назначения Зидана советником клуба

"Ювентус" опроверг новость о будущем сотрудничестве с Зинедином Зиданом. Ранее сообщалось, что бывший тренер "Реала" может стать советником клуба.

Как сообщает AS со ссылкой на слова одного из представителей клуба, должность советника на данный момент занимает Павел Недвед, и он продолжит работу в этой роли.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда становилась чемпионом Испании, а также трижды выигрывала Лигу чемпионов. Ранее он также выступал за "Ювентус". До этого команду пополнил бывший игрок "Реала" Криштиану Роналду.