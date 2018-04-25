В сети появилась форма "Милана" от нового технического спонсора

В Интернете появилась форма "Милана" на следующий сезон. Как сообщает Footy Headlines, домашний комплект экипировки "россонери" будет выполнен в традиционных для команды красном и черном цветах.

Отметим, что сезон-2018/19 станет для миланцев первым с новым техническим спонсором, компанией Puma. С 1998 по 2018 годы форму "Милану" неизменно производил Adidas. Прошлой осенью немецкая компания решила досрочно разорвать контракт с клубом, рассчитанный до лета 2023 года - производитель формы воспользовался пунктом о разрыве соглашения после того, как "Милан" был продан китайским инвесторам.