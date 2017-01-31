В ближайшее время "Ювентус" продлит контракт с Дибалой

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта подчеркнул, что клуб продолжает переговоры о продлении контракта с нападающим Пауло Дибалой.

Ранее сообщалось, что форвард, во время матча 22-го тура против "Сассуоло" (2:0) не пожавший руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, принял решение сменить команду. Предполагалось, что 23-летний аргентинец перейдет в чемпионат Испании.

- Сейчас мы ведем переговоры с его представителями, - приводит Tuttosport слова Маротты. - С этим не будет проблем, через несколько недель объявим о продлении контракта. На данный момент обсуждаются детали.