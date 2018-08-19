Ультрас "Лацио" не пускают женщин на первые 10 рядов фанатской трибуны

Ультрас "Лацио" заявили о наличии на фанатской трибуне мест, на которые не допускаются женщины.

- Для нас Curva Nord (фанатская трибуна - прим. "СЭ") - это священное место, - приводит заявление ультрас Football Italia. - Неписанные правила нужно уважать. Первые 10 рядов всегда использовались как траншеи. На них мы не допускаем женщин, жен, девушек. Мы приглашаем их на ряды, начиная с 11 ряда. Все, кто приходит на стадион в качестве альтернативы романтической прогулке, могут отправиться на другие сектора "Стадио Олимпико".

В первом туре чемпионата Италии "Лацио" уступил "Наполи" (1:2).