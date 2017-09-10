Тренер СПАЛа: "Интер" будет бороться за скудетто"

Главный тренер СПАЛа Леонардо Семпличи после поражения от "Интера" (0:2) в матче 3-го тура чемпионата Италии отметил, что разочарован результатом, но ему понравилась игра его команды. Специалист добавил, что его подопечным удалось создать проблемы сопернику, создав несколько моментов у его ворот.

- Я разочарован, но мы провели хороший матч, - цитирует Sky Sport Italia Семпличи. - "Интер" очень силен, я просил моих игроков действовать решительно, что они и сделали. "Интер" будет бороться за скудетто, но я похвалю моих игроков за игру. Снимаю шляпу перед Лучано Спаллетти, моим другом и отличным тренером.

Нам удалось создать им проблемы, у нас было несколько шансов. Думаю, если мы будет играть также, то сохраним место в серии А.

После трех туров в чемпионате Италии СПАЛ занимает 9-е место, набрав 4 очка. В 4-м туре дебютант серии А дома сыграет с "Кальяри". Встреча состоится 17 сентября, начало игры - 16.00 по московскому времени.