Тренер "Кьево" не собирается делать ловушку для Роналду

Главный тренер "Кьево" Лоренцо Д'Анна перед матчем 1-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" отметил, что команда не собирается сосредотачивать силы в обороне на Криштиану Роналду. Игра состоится в субботу, 18 августа.

- Мы должны поверить в себя и пытаться воспользоваться тем, что в "Ювентусе" много новичков, приводит Football Italia слова Д'Анны. - Если думать, что проиграешь, то можно просто остаться дома. Мы хотим заставить соперника попотеть. Не хотим становиться мальчиками для битья.

Если мы сосредоточимся на том, чтобы закрыть Роналду, то можем упустить остальных игроков. Не будет придумывать ловушку для него.