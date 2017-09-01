Толой, не перешедший в "Спартак", тренируется с "Аталантой"

Защитник "Аталанты" Рафаэл Толой, тренируется в составе команды, информирует пресс-служба клуба из Бергамо. 26-летний бразилец, восстанавливающийся от травмы икроножной мышцы, начал увеличивать нагрузки.

Вчера в СМИ сообщалось, что футболист достиг соглашения о переходе в "Спартак". Перед закрытием трансферного окна Толой в мобильном приложении РФПЛ был указан игроком красно белых.

Позже в организации заявили о том, что данный "переход" был вызван технической ошибкой приложения. Напомним, что в "Аталанте" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера провел семь сезонов.