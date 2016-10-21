10:27 | ФУТБОЛ — Италия

Сусо: "Милан" не уступает "Ювентусу"

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Полузащитник "Милана" Сусо накануне матча 9-го тура серии А против "Ювентуса" заявил, что команды находятся на одном уровне. Встреча состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Мы должны играть без страха, "Милан" не уступает "Ювентусу", - цитирует Il Messaggero Сусо. - Винченцо Монтелла работает хорошо, он многое изменил, особенно то, как мы действуем с мячом. С Синишей Михайловичем все было по-другому, был страх, а Монтелла сделал нас более спокойными. 

Чего я боюсь больше всего перед игрой с "Ювентусом"? Они сильны и тактически организованны. Они оставляют мало места в обороне, так что будет трудно забить.

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