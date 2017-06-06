Спаллетти договорился с "Интером"

Лучано Спаллетти, который в минувшем сезоне возглавлял "Рому", заявил о достижении договоренности с "Интером". Ранее сообщалось, что соглашение специалиста будет рассчитано на два года. По его условиям, заработная плата 58-летнего итальянца составит 4 миллиона евро в год.

- Мы пожали руки друг другу, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - Это старомодно, но таким образом мы решаем вопросы.

Официально о назначении Спаллетти на пост главного тренера "Интера" будет объявлено позже на пресс-конференции.