СМИ: "Зенит" может подать в суд на Федерацию футбола Италии

"Зенит" может подать в суд на Федерацию футбола Италии из-за того, что она ведет переговоры с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини по поводу его назначения на должность наставника сборной Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным издания, "Зенит" недоволен, что переговоры идут в преддверии важных матчей в чемпионате России. Если Манчини покинет клуб до конца контракта, сине-бело-голубые вправе требовать выплату неустойки и обратиться в ФИФА, отмечает итальянское СМИ.
Ранее сообщалось, что Манчини согласовал с Федерацией футбола Италии условия двухгодичного контракта. По этому соглашению, 53-летний специалист будет получать 4 миллиона евро в год.
Напомним, что итальянец возглавил "Зенит" перед сезоном-2017/18.
SpaMan
Даже не знаю посочувствовать фанам Зенита или порадоваться за остальных)))
16:41
triftong
В Питере привыкли жаловаться и ныть!
16:17
д-р Хряк
Руководство Зенита забыло, что их вдохновитель Миллер под санкциями. )
15:56
Patisson
Помнится тот же Фурсенко в 2010-м особенно не обломился забрать действующего тренера сборной Бельгии Адвоката в сборную России. Странно что он сейчас распереживался. Правда Алвокату пришлось предложить значительно большие средства чем у того было в сборной Бельгии. По другому не умеют. Манчини же бежит из Зенита на понижение. Почувствуйте разницу.
15:23
old grumbler
Смолов вон тоже очень хотел куда нибудь уйти... да вот только контракт с Краснодаром не отпускает....
14:48
ненавижу_Мойшу_Каца
"А ну, канай отсюда! Точно. Канай. И пусть канает отсюда, а то я ему рога ..." (С) И пусть забирает с собой всю эту кодлу "расписных" латиносов, которую сосватал в Зенит. Сам свалит, а с этими парнями что делать новому тренеру (Семаку) ??))
14:47
old grumbler
У тренера был действующий контракт с клубом Зенит, он имея действующий контракт - заключает второй с федерацией Италии получается он брачный аферист и должен за это заплатить или он или федерация!!!!
14:46
Beard
Кстати,может Луческу и Манчини не виноваты,и права русская поговорка:!Из .овна пулю не слепишь".
14:38
вперёд Спартак!
Дайте Манчини поработать! Зенит согласен на совмещение Манчини должностей в клубе и сборной!)))))))))))))0
14:38
Beard
Слава богу,нашли виноватого в провале Зенита-Федерация футбола Италии.
14:33
СереХа
Семака ждем!
14:18
Разбанен досрочно
двумя последними тренерами завалили весь имидж, собираемый предыдущие 10 лет.
14:07
Петя
газпром довоняется! В Италии, единственной стране в Европе, которая против санкций в отношении России, в конце концов плюнут на всю эту газпромовскую камарилью!
13:54
old grumbler
Бабки с федерации Италии нужно непременно получить, что бы не повадно было с Российским клубом связываться в будущем!!!!
13:42
П_о_в_а_р_
УРА!!! Макарон остаётся во Флагмане! Спартак опять чемпион!
13:40
эстонский армеец
Почему про Фурсенко не слова - его надо в "довесок" к Манчини отдать!)
13:38
Тимурленг
Пусть валит как можно быстрее...
13:28
novic
Господи, за этого барана ещё приплатить надо, чтобы как можно быстрее в свою макаронию уезжал, а не судиться. Развалил все, что только смог.
13:21
serzheo
Нафига это надо? Пусть катится отседа.
13:09
shpasic
в Басманный?
13:06
Lars Berger
Роберто будет биться до конца. До последней копейки.
12:59
drJekil
Надо Зениту сборную Италию позвать в полном составе за свой клуб играть) Одним выстрелом - двух зайцев))
12:51
баламошка
Манчинька, оставайся, мы тебя любим!
12:48