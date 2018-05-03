12:42 | Футбол — Италия

СМИ: "Зенит" может подать в суд на Федерацию футбола Италии

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"Зенит" может подать в суд на Федерацию футбола Италии из-за того, что она ведет переговоры с главным тренером петербургской команды Роберто Манчини по поводу его назначения на должность наставника сборной Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным издания, "Зенит" недоволен, что переговоры идут в преддверии важных матчей в чемпионате России. Если Манчини покинет клуб до конца контракта, сине-бело-голубые вправе требовать выплату неустойки и обратиться в ФИФА, отмечает итальянское СМИ.

Ранее сообщалось, что Манчини согласовал с Федерацией футбола Италии условия двухгодичного контракта. По этому соглашению, 53-летний специалист будет получать 4 миллиона евро в год.   

Напомним, что итальянец возглавил "Зенит" перед сезоном-2017/18.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (23)
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SpaMan

Даже не знаю посочувствовать фанам Зенита или порадоваться за остальных)))

16:41

triftong

В Питере привыкли жаловаться и ныть!

16:17

д-р Хряк

Руководство Зенита забыло, что их вдохновитель Миллер под санкциями. )

15:56

Patisson

Помнится тот же Фурсенко в 2010-м особенно не обломился забрать действующего тренера сборной Бельгии Адвоката в сборную России. Странно что он сейчас распереживался. Правда Алвокату пришлось предложить значительно большие средства чем у того было в сборной Бельгии. По другому не умеют. Манчини же бежит из Зенита на понижение. Почувствуйте разницу.

15:23

old grumbler

Смолов вон тоже очень хотел куда нибудь уйти... да вот только контракт с Краснодаром не отпускает....

14:48

ненавижу_Мойшу_Каца

"А ну, канай отсюда! Точно. Канай. И пусть канает отсюда, а то я ему рога ..." (С) И пусть забирает с собой всю эту кодлу "расписных" латиносов, которую сосватал в Зенит. Сам свалит, а с этими парнями что делать новому тренеру (Семаку) ??))

14:47

old grumbler

У тренера был действующий контракт с клубом Зенит, он имея действующий контракт - заключает второй с федерацией Италии получается он брачный аферист и должен за это заплатить или он или федерация!!!!

14:46

Beard

Кстати,может Луческу и Манчини не виноваты,и права русская поговорка:!Из .овна пулю не слепишь".

14:38

вперёд Спартак!

Дайте Манчини поработать! Зенит согласен на совмещение Манчини должностей в клубе и сборной!)))))))))))))0

14:38

Beard

Слава богу,нашли виноватого в провале Зенита-Федерация футбола Италии.

14:33

СереХа

Семака ждем!

14:18

Разбанен досрочно

двумя последними тренерами завалили весь имидж, собираемый предыдущие 10 лет.

14:07

Петя

газпром довоняется! В Италии, единственной стране в Европе, которая против санкций в отношении России, в конце концов плюнут на всю эту газпромовскую камарилью!

13:54

old grumbler

Бабки с федерации Италии нужно непременно получить, что бы не повадно было с Российским клубом связываться в будущем!!!!

13:42

П_о_в_а_р_

УРА!!! Макарон остаётся во Флагмане! Спартак опять чемпион!

13:40

эстонский армеец

Почему про Фурсенко не слова - его надо в "довесок" к Манчини отдать!)

13:38

Тимурленг

Пусть валит как можно быстрее...

13:28

novic

Господи, за этого барана ещё приплатить надо, чтобы как можно быстрее в свою макаронию уезжал, а не судиться. Развалил все, что только смог.

13:21

serzheo

Нафига это надо? Пусть катится отседа.

13:09

shpasic

в Басманный?

13:06

Lars Berger

Роберто будет биться до конца. До последней копейки.

12:59

drJekil

Надо Зениту сборную Италию позвать в полном составе за свой клуб играть) Одним выстрелом - двух зайцев))

12:51

баламошка

Манчинька, оставайся, мы тебя любим!

12:48

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