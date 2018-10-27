СМИ: "Ювентус" зимой намерен арендовать Погба с последующим выкупом

"Ювентус" не перестает предпринимать попыток по возращению полузащитника Поля Погба. Как утверждает Tuttosport, туринцы намерены летом арендовать 25-летнего игрока у "Манчестер Юнайтед" до конца сезона с последующим правом выкупа летом 2019 года за сумму, превышающую 70 миллионов евро.

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 года, но затем перешел в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.

В этом сезоне игрок провел за английский клуб 12 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.