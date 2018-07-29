СМИ: "Ювентус" продаст Игуаина, Пьянича, Ругани и Кальдару ради возвращения Погба

"Ювентус" хочет вернуть бывшего полузащитника команды Поля Погба, утверждает Sunday Mirror.

Якобы туринцы даже готовы расстаться с Гонсало Игуаином, Миралемемом Пьяничем, Даниэле Ругани и Маттиа Кальдарой, чтобы вырученные средства потратить на покупку новоиспеченного чемпиона мира в составе сборной Франции.

Два года назад "Ювентус" продал Погба "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В текущее трансферное "Ювентус" уже пополнился форвардом "Реала" Криштиану Роналду, заплатив за него 112 миллионов евро.