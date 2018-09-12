СМИ: "Рома" продлит контракт с Джеко

"Рома" собирается продлить контракт с нападающим Эдином Джеко. Как утверждает calciomercato, новое соглашение 32-летнего боснийца с римлянами будет рассчитано до 2021 года.

Зарплата Джеко будет снижена с 4,5 миллионов евро за сезон до 4 миллионов евро. После завершения карьеры форвард сможет занять административный пост в клубе, как это сделал экс-футболист римлян Франческо Тотти.

Джеко выступает за "Рому" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за римлян, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Все о чемпионате Италии - здесь